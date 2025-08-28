- Дата публікації
Мобілізаційний скандал на Закарпатті: Офіс омбудсмана вимагає перевірити дії ТЦК щодо експоліцейського
Офіс омбудсмана розслідує правомірність мобілізації експоліцейського Івана Белецького.
Офіс омбудсмена вимагає перевірити правомірність процесу мобілізації колишнього поліціянта Івана Белецького.
Про це повідомило представництво уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
Представник уповноваженого Верховної ради України з прав людини в Закарпатській області Андрій Крючков надіслав листа до керівника поліції Закарпаття та керівника Ужгородського зонального відділу Військової служби правопорядку.
У ньому уповноважений вимагає встановити людей, які зупинили експоліціянта Івана Белецького та доправили його до ТЦК, а також перевірити правомірність їхніх дій та надати належну правову оцінку.
Зараз Офіс омбудсмана очікує офіційних відповідей і за результатами вживатимуть додаткових заходів.
Що передувало
В Ужгороді 25 серпня ветерана і експоліцейського Івана Белецького схопили і посадили у авто правоохоронці у формі та балаклавах без розпізнавальних знаків. За кілька днів до цього він передав відео ветерану війни з другою групою інвалідності Олександру Усенку, якого принизили двоє працівників ТЦК. Після цього Белецького звільнили з поліції.
У Закарпатському ТЦК та СП повідомили, що Белецький перебував у розшуку, оскільки не оновив дані після звільнення з поліції за порушення дисципліни. Крім того, експоліцейського, якому, за його словами, нещодавно видалили суглоб, відправили на ВЛК і визнали придатним. Він уже призначений до однієї з команд для подальшого проходження служби.