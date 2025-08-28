Мобілізаційний скандал на Закарпатті: Офіс омбудсмана вимагає перевірити дії ТЦК щодо експоліцейського

Іван Белецький

Офіс омбудсмена вимагає перевірити правомірність процесу мобілізації колишнього поліціянта Івана Белецького.

Про це повідомило представництво уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Представник уповноваженого Верховної ради України з прав людини в Закарпатській області Андрій Крючков надіслав листа до керівника поліції Закарпаття та керівника Ужгородського зонального відділу Військової служби правопорядку.

У ньому уповноважений вимагає встановити людей, які зупинили експоліціянта Івана Белецького та доправили його до ТЦК, а також перевірити правомірність їхніх дій та надати належну правову оцінку.

Зараз Офіс омбудсмана очікує офіційних відповідей і за результатами вживатимуть додаткових заходів.

Що передувало

В Ужгороді 25 серпня ветерана і експоліцейського Івана Белецького схопили і посадили у авто правоохоронці у формі та балаклавах без розпізнавальних знаків. За кілька днів до цього він передав відео ветерану війни з другою групою інвалідності Олександру Усенку, якого принизили двоє працівників ТЦК. Після цього Белецького звільнили з поліції.

У Закарпатському ТЦК та СП повідомили, що Белецький перебував у розшуку, оскільки не оновив дані після звільнення з поліції за порушення дисципліни. Крім того, експоліцейського, якому, за його словами, нещодавно видалили суглоб, відправили на ВЛК і визнали придатним. Він уже призначений до однієї з команд для подальшого проходження служби.