Мобілізовані без паспортів не отримують виплат: омбудсманка забила на сполох

Мобілізовані без паспортів

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Команда Офісу військового омбудсмана під час інспекцій навчальних центрів та армійських підрозділів зіткнулася з тривожною проблемою: частина бійців опинилася зовсім без документів. Дехто втратив їх у гарячих точках на фронті, проте чимало новобранців потрапили до учбових частин уже без документів. Це велика проблема, адже без паспортів мобілізовані навіть не мають права на законні виплати.

Про це повідомили в Офісі військового омбудсмана.

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Як відсутність паспортів у мобілізованих блокує їхні законні виплати

Через це військові стикаються з перепонами у фінансових та соціальних питаннях — вони не мають можливості ані відкрити рахунок у банку, ані отримувати законне грошове забезпечення, ані користуватися базовими адмінпослугами.

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Зазвичай фінустанови можуть ідентифікувати клієнта за військово-обліковим документом. Проте для багатьох мобілізованих це стає черговим квестом із перешкодами. Звичні паперові книжечки вже відійшли в минуле, сучасні пластикові картки ще не надійшли в обіг, а електронна версія недоступна тим, хто досі не оформив паспорт ID-картку.

У результаті бійцям видають звичайні довідки без фотознімків, із якими банки просто не мають права проводити верифікацію особи.

Вирватися ж самостійно до найближчого відділення міграційної служби чи ЦНАПу, щоб пройти біометрію та замовити новий паспорт, на етапі підготовки, виконання бойових завдань чи проходження реабілітації фізично нереально.

«Розв’язати це питання могли б виїзні групи підрозділів Державної міграційної служби (ДМС). Але військові частини не мають алгоритму, як організувати такий виїзд», — пишуть в Офісі військового омбудсмана.

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До ДМС офіційно звернулися із вимогою створити єдиний механізм. Державним органам пропонують чітко врегулювати такі нюанси:

Хто саме від військової частини може безпосередньо звертатися до ДМС; Які документи необхідні для організації виїзду; У які строки до військової частини може прибути мобільна група; Як скоротити процедуру встановлення особи під час відновлення паспорта.

За задумом авторів ініціативи, схема має працювати максимально просто: підрозділ подає заявку, виїзна бригада прибуває на локацію, проводить фотофіксацію, збирає папери, а згодом доставляє готові документи назад.

Паралельно готуються ініціативи для інших інстанцій, які мають полегшити банківську перевірку бійців, розширити статус тимчасових військово-облікових довідок і зменшити фінансові витрати на перевипуск паспортів.

«Послуга має бути максимально доступною для військовослужбовця. Не він має домовлятися з установою про оформлення паспорта і шукати можливості туди доїхати. Послуга має приїхати до нього», — каже головний спеціаліст управління забезпечення реалізації прав військовослужбовців Сергій Бреус.

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Що робитимуть зі свавіллям ТЦК

Нагадаємо, новий міністр оборони Євгеній Хмара разом із командою та урядом долучиться до розв’язання проблеми незаконних дій ТЦК через політичний процес.

Про це заявив заступник очільника Міноборони Василь Шкураков під час години запитань до уряду, наголосивши, що безпосереднє керівництво роботою ТЦК належить до компетенції Генштабу та командування Сухопутних військ.

За словами Шкуракова, Міноборони вже розпочало консультації з цього приводу з новопризначеним головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим та главою Генштабу Ігорем Скибюком. Усі спільні заходи щодо врегулювання цієї ситуації будуть відображені в урядовому плані дій на поточний і наступний роки.

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