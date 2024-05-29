Мобілізовані ексв'язні уже взяли в полон окупанта – заступниця голови Мін'юсту

Ще позавчора міністр юстиції Денис Малюська запевняв, що мобілізовані засуджені наразі проходять підготовку і до участі у бойових діях не залучалися.

Перші засуджені, які долучилися до ЗСУ, вже взяли в полон російського військового.

Про це заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв’ю hromadske

Висоцька запевнила, що асуджені, які ідуть служити зараз, роблять це абсолютно контрольовано – після перевірки, відповідно до закону. Тому турбуватися українцям, що мовляв "злочинці отримали зброю", не варто.

"Роботи на фронті багато, не обовʼязково зі зброєю. Але навіть якщо зі зброєю, у мене вже є успішний кейс: надійшла інформація, що одні з перших засуджених узяли в полон росіянина", – каже заступниця міністра.

Зауважимо, що заява Висоцької про засуджених, які взяли в полон росіянина, доволі суперечлива. Адже після підписання закону президентом про можливість мобілізації ув'язнених минуло лише 12 днів, тоді як на підготовку мобілізованих передбачено щонайменше місяць. Крім того, позавчора, 27 травня, міністр юстиції Денис Малюська запевнив, що мобілізовані засуджені наразі проходять підготовку і до участі у бойових діях не залучалися.

Нагадаємо, 8 травня Рада ухвалила закон №11079-1, який дає дозвіл деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав ЗСУ. Володимир Зеленський 17 травня підписав цей документ.

Раніше військовий, коментуючи мобілізацію засуджених, заявив про ризики для армії від "блатних".

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