Мобілізовані з Горлівки масово пишуть рапорти, щоб не воювати в Україні, а ворожі системи ППО евакуюються вглиб ОРДЛО

"ЛДНРівці" масово пишуть відмови.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

"Командування підрозділів окупаційних військ погрозами відправки на позиції переднього краю без зброї намагається примусити особовий склад брати участь у бойових діях. Як наслідок, до 50 мобілізованих військовослужбовців окупаційних військ з міста Горлівка написали рапорти про відмову від подальшої участі у бойових діях", - йдеться в повідомленні.

Також окупанти намагаються зберегти техніку ППО. Вони намагаються організувати евакуацію систем протиповітряної оборони вглиб тимчасово захоплених територій та на територію російської федерації. Так, в ніч з 11 на 12 вересня, в Луганській області, були помічені колони з комплексами С-300 та “Бук”, що рухалися з населеного пункту Лутугине у напрямку російсько-українського кордону.

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