Мобілізовані з Горлівки масово пишуть рапорти, щоб не воювати в Україні, а ворожі системи ППО евакуюються вглиб ОРДЛО

В результаті успішних дій Сил оборони та знищення великої кількості живої сили противника, морально-психологічний стан окупантів вкрай низький.
"ЛДНРівці" масово пишуть відмови.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.
"Командування підрозділів окупаційних військ погрозами відправки на позиції переднього краю без зброї намагається примусити особовий склад брати участь у бойових діях. Як наслідок, до 50 мобілізованих військовослужбовців окупаційних військ з міста Горлівка написали рапорти про відмову від подальшої участі у бойових діях", - йдеться в повідомленні.
Також окупанти намагаються зберегти техніку ППО. Вони намагаються організувати евакуацію систем протиповітряної оборони вглиб тимчасово захоплених територій та на територію російської федерації. Так, в ніч з 11 на 12 вересня, в Луганській області, були помічені колони з комплексами С-300 та “Бук”, що рухалися з населеного пункту Лутугине у напрямку російсько-українського кордону.
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