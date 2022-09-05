Мобілізовані з ОРДЛО ображені на росіян, бо ті дискримінують їхній статус - Генштаб

Мобілізованих з тимчасово окупованих жителів Донбасу не вважають за військових.
Їм не виплачують надбавки за бойові дії, на відміну від росіян.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.
"Вже вкотре військовослужбовці 2 армійського корпусу ( ред. - "Народна міліція "ДНР") відзначають дискримінацію їхнього статусу в порівняні з російськими військовими. Особовий склад підрозділів зазначеного армійського корпусу не отримує певних задекларованих надбавок, на відміну від російських військових в інших військових частинах. Крім того, відсутнє якісне медичне забезпечення. Все це суттєво впливає на погіршення морально-психологічного стану особового складу", - зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, що США створили групу для розслідування воєнних злочинів Росії в Україні. Її очолив "мисливець за нацистами". Елі Розенбаум 36 років працює в Мін'юсті США. За цей час він допоміг позбавити громадянства понад сто нацистів, які підозрювались у воєнних злочинах.
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