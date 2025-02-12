Мобілізовані зможуть підписувати контракти з чіткими термінами служби: подробиці

В Україні мобілізовані зможуть підписати контракт з чіткими термінами військової служби та відповідними фінансовими вимогами. Зокрема, це стосується річного контракту для 1-24-річних українців.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента полковник Павло Паліса.

"Це перший етап із більшої програми,де йтиметься про можливість підписання вже мобілізованими громадянами контрактів з чіткими термінами і теж відповідними фінансовими вимогами. Йдеться про те, щоб планово відмовитись від мобілізації", - розповів представник ОП.

Українцям вік яких від 18 до 25 років, пропонують добровільно приєднатися до лав ЗСУ. За словами Паліса, це тестовий пілотний проєкт, який передбачає укладення короткострокового контракту з фінансовими винагородами, додатковими бонусами у вигляді річної відстрочки після його завершення та можливістю виїзду за кордон.