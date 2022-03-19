Мобілізованих чоловіків з "ЛДНР" посилають як гарматне м'ясо для виявлення позицій ЗСУ

Мобілізованих чоловіків з "ЛДНР" посилають як гарматне м'ясо для виявлення позицій ЗСУ

Непідготовлениі підрозділи з "ЛДНР" ЗСУ розстрілюють як у тирі.

Окупанти використовують мобілізованих з ОРДЛО як гарматне м’ясо для виявлення вогневих позицій ЗСУ.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Російські окупанти активно "мобілізують" чоловіче населення на окупованих територіях ОРДЛО. Такі підрозділи слабкі з низькою підготовкою, організацією та моральним станом.

Як розповідають самі "мобілізовані", росіяни використовують їх як "живця" для виявлення позицій ЗСУ. Підрозділи не бояться втратити, тож відправляють на військових автомобілях до лінії зіткнення, і таким чином визначають розташування вогневих позицій ЗС України.

Так, один із таких підрозділів, який налічував 250-300 осіб за два дні 16-17 березня втратив близько 200 "мобілізованих" на Миколаївському напрямку. Рештки підрозділу, що повернулися до Херсонської області, абсолютно деморалізовані та відмовляються від подальшої участі в бойових діях.

Нагадаємо, що у Києві за державну зраду затримали колишнього першого заступника голови Фонду держмайна – чоловік під час війни передавав окупантам дані про розміщення військових і техніки Збройних сил України.