Мобілізований батько трьох дітей втік зі служби та повернувся до цивільного життя: його покарали

Мобілізований, який має на утриманні трьох дітей, втік з військової служби, щоб допомогти дружині виховувати неповнолітніх. За це його засудили до 5 років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Запоріжжя.

За даними суду, солдат 5 вересня 2023 року покинув місце дислокації підрозділу військової частини та повернувся до цивільного життя. 18 квітня 2024 року його затримали.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Військовий пояснив, що "5.09.2023 покинув розташування військової частини з метою допомогти своїй цивільній дружині з малолітніми дітьми. Повернувшись додому, намагався офіційно працевлаштуватися, однак з`ясував, що перебував у розшуку, тому довелося працевлаштуватися неофіційно. Потім, у середині квітня 2024 року, прийняв рішення звернутися до правоохоронних органів, та самостійно прибув до Військової служби правопорядку".

Суд визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 408 КК України та засудив до 5 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Закарпатській області до 3 років та 2 місяців засудили чоловіка через ухилення від мобілізації.

Читайте також: