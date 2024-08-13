Мобілізований батько трьох дітей втік зі служби: як його покарали

На Київщині до іспитового терміну засудили мобілізованого батька трьох дітей, який 2022 року втік з військової служби.

Про це йдеться у вироку Білоцерківського міськрайонного суду Київської області.

За даними суду, чоловік 24 серпня 2022 року втік з військової частини та переховувався до 1 грудня 2022 року. Станом на 2024 рік чоловік звільнений з армії.

Під час досудового слідства чоловік провину визнав та уклав угоду з прокурором.

"Згідно з угодою чоловік беззаперечно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення в обсязі обвинувачення, за кваліфікацією за ч. 5 ст. 407 КК України як самовільне залишення військової частини без поважних причин, вчинене в умовах воєнного стану, особою, зазначеною в частині другій цієї статті, тобто військовослужбовцем", — йдеться у матеріалах суду.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 5 ст. 407 КК України та засудив його до 1 року іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, в Україні до 5 років позбавлення волі засудили солдата-контрактника, який від 2022-го до 2024 року переховувався від служби. На суді чоловік просив відпустити його на фронт.

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