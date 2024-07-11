Мобілізований до ЗСУ корегував удари по побратимах та військовій техніці: його пояснення шокують

У Вінницькій області до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна засудили військового ЗСУ, який передав Росії дані про склади з боєприпасами, військову техніку та місця дислокації своїх побратимів.

Про це йдеться у вироку Ямпільського районного суду Вінницької області.

Яку інформацію передав військовий ЗСУ

Військовий, який був мобілізований до ЗСУ 7 квітня 2023 року у лютому 2024 року через бот у Telegram передав окупантам дані про місця дислокації своїх же побратимів. Зокрема:

передав інформацію у вигляді знімків екрану мобільного телефону додатку "карти Google" із точними координатами щодо місця розташування військової техніки, боєприпасів та військовослужбовців Збройних Сил України.

передав інформацію з точними координатами щодо місця розташування військової техніки, боєприпасів, місця проживання командира та військовослужбовців Збройних сил України та надав рекомендації щодо нанесення ураження.

передав точні координати місця розташування фортифікаційних укріплень Збройних сил України та повідомив про час проведення робіт.

передав інформацію щодо планів способу переміщення військовослужбовців Збройних сил України.

передав дані із точними координатами щодо місця постійного розташування військової техніки та об`єктів забезпечення Збройних сил України та надав інформацію щодо підрозділу, який там дислокується.

Після цього підсудний намагався втекти за кордон, щоб ухилитись від військової служби.

Чоловік визнав, що передав дані про ЗСУ і хотів втекти до Австрії

На суді чоловік провину визнав. Він пояснив, що "28.02.2024 перебуваючи в с.Буша Могилів-Подільського району Вінницької області він передав дані на телеграм-канал "Росіч", на який сам підписався, а саме: точки місце розташування позицій підрозділів та військової техніки. Ці дані йому були відомі, оскільки він мобілізований в ЗСУ 07.04.2023, брав безпосередню участь в бойових діях в м.Торецьку і йому були відомі ці дані. Обвинувачений зазначив, що він думав, що ця інформація вже застаріла, оскільки сам був на цих позиціях і війська їх залишили. З якою ціллю він це зробив - не знає, грошей за передачу даних не отримував, вважає свій вчинок дурістю".

Також він підтвердив, що хотів втекти за кордон, оскільки його дружина проживає в Австрії.

Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 408 КК України та засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Вирок суду

Нагадаємо, жінка з Сумщини пів року корегувала удари по позиціях ЗСУ.

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