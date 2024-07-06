Мобілізований клірик УПЦ МП втік з військової частини, бо не хотів воювати проти "своїх" – журналіст

За словами журналіста, клірик МП серед співслуживців неодноразово заявляв, що не хоче воювати проти своїх "сограждан".

Диякон УПЦ МП із Закарпаття Володимир Петровцій втік з військової частини.

Про це повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram.

За інформацією журналіста, мобілізований клірик є племінником, помічником та особистим водієм керівника Хустської єпархії УПЦ МП митрополита Марка (Петровція), у якого начебто є російське громадянство.

"Більше того, кажуть, що племінник росіянина Марка серед співслуживців неодноразово заявляв, що не хоче воювати проти своїх "сограждан", тому шукав варіантів уникнути служби. Факт відсутності Володимира був виявлений вчора, 5 липня, під час перевірки особового складу", – каже Глагола.

Чоловік самовільно залишив військову частину і наразі його розшукує ДБР та поліція, зазначив журналіст. За даними джерел Глаголи, Володимир Петровцій зараз перебуває в Закарпатській області та переховується на території Хустської єпархії МП.

Поліція та військові поки не коментують і не підтверджують цю інформацію.

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