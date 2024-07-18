Мобілізований на пів року втік зі служби, бо його будинок пошкодив ракетний удар: як його покарали

У Запоріжжі до 5 років позбавлення волі засудили мобілізованого, який втік зі служби, бо його будинок пошкодив ракетний удар.

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Запоріжжя.

За даними суду, мобілізований у листопаді 2023 року покинувся місце служби та не повідомив про це командуванню.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що "у листопаді 2023 року він дізнався, що в результаті ракетного обстрілу був пошкоджений будинок, в якому жили його дружина та сестри. Оскільки допомогти з ремонтом не було кому, а батько обвинуваченого хворів, тож він 15.11.2023 року залишив військову частину та поїхав з початку до лікарні до батька, а потім попрямував додому, де займався ремонтом будинку. 06.04.202 року до нього приїхали з ВСП, після чого поїхали до м. Запоріжжя. Рішення покинути військову службу пояснив бажанням побачитись із родичами, а також небажанням в подальшому брати участь у бойових діях".

Суд визнав чоловіка винним за ст. 408 ч. 4 КК України та засудив до 5 років позбавлення волі.

Вирок суду

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