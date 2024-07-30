Мобілізований після ракетного удару втік з частини та майже рік ховався від служби: чим це закінчилось

У Запоріжжі до 5 років позбавлення волі засудили мобілізованого, який після ракетного обстрілу втік з місця дислокації та майже рік уникав військової служби.

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Запоріжжя.

За даними суду, чоловік був військовослужбовцем по мобілізації. Він 27 червня 2023 року втік з місця дислокації військової частини та уникав служби до квітня 2024 року.

На суді солдат провину визнав та розкаявся. Він розповів, що "23.06.2023 військовослужбовців розселили на фермі, яка піддавалася ракетним обстрілам. Після цього він з частиною військовослужбовців забажав пройти військово-лікарську комісію, куди їх і було направлено. Військово-лікарську комісію до кінця не пройшов, повернувся додому. Пояснює, що він загубив військовий квиток, тому не міг закінчити проходження ВЛК. Дома перебував до квітня 2024 року, будь-яких дій, направлених на відновлення військового квитка, повернення до військової частини, не вчиняв".

Суд визнав солдата винним за ч.4 ст. 408 КК України та засудив до 5 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, священник "Свідків Єгови" отримав повістку і написав заяву про відмову від мобілізації.

Читайте також: