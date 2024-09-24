Мобілізований після сварки з командиром повернувся до цивільного життя: його суворо покарали

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.
У Запоріжжі до 5 років позбавлення волі засудили мобілізованого, який покинув місце дислокації та повернувся до цивільного життя.
Про це йдеться у вироку Шевченківського райсуду м. Запоріжжя.
За даними суду, мобілізований солдат з Дніпропетровщини у жовтні 2023 року покинув місце дислокації. Його затримали лише у квітні 2024 року.
На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він повідомив, що покинув місце дислокації через непорозуміння з командиром. Після цього він повернувся додому та допомагав матері по господарству. Згодом чоловіка затримали.
Суд проаналізував матеріали справи та визнав підсудного винним за ч.4 ст.408 КК України та засудив до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області до 1 року позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації. На суді він стверджував, що є баптистом і це забороняє йому брати до рук зброю.
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