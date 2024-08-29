Мобілізований повернувся до цивільного життя через загибель свого сина: його покарали

У Чернігові до 5 років позбавлення волі засудили мобілізованого, який втік з військової служби. На суді він заявив, що йому був потрібен час, щоб оговтатись після смерті свого сина.

Про це йдеться у вироку Чернігівського районного суду Чернігівської області.

За даними суду, мобілізованому через сімейні обставини дали відпустку від 24 жовтня до 2 листопада 2023 року. Проте він так і не повернувся на службу. 16 липня 2024 року чоловік самостійно прийшов до ДБР.

На суді він провину визнав та розкаявся. Мобілізований розповів, що поки він був на навчаннях у Великій Британії під час пожежі загинув його син Матвій. Тоді чоловіку дали відпустку і він приїхав на похорон дитини. Він зазначив, що був у пригніченому стані через трагедію у родині. Згодом нього з дружиною хотіли вилучити інших дітей, а тому він не повернувся на службу, щоб ходити на суди. Коли дітей у родини таки відібрали, він повернувся на службу.

Проте суд встановив, що "під час бесіди служби у справах дітей Бердичівської міської ради з підсудним останній повідомив, що не має наміру забирати в даний час дітей на виховання, просив не залишати дітей з матір`ю та не заперечував щодо відібрання від нього дітей в судовому порядку. Під час судового розгляду він написав заяву про розгляд справи за його відсутності та невизнання позовних вимог, жодних доказів в обґрунтування заперечень проти заявлених вимог не надав, будучи в підготовчому засіданні проявив повну байдужість до майбутньої долі дітей".

"Показання обвинуваченого щодо поважності причин невчасного з`явлення обвинуваченого на службу суд визнає такими, що не підтверджені об`єктивними доказами і розцінюється судом як обраний спосіб захисту з метою уникнення кримінальної відповідальності", - йдеться у поясненні суду.

Чоловіка визнали винним за ч.5 ст.407 КК України і засудили до 5 років позбавлення волі.

Вирок суду

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