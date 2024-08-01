Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Мобілізований повернувся до цивільного життя, бо командир не дав йому відпустки: вирок суду

Мобілізований повернувся до цивільного життя, бо командир не дав йому відпустки: вирок суду

Мобілізований втік зі служби / Фото: ТСН.ua

На суді чоловік провину визнав.

Мобілізований із Запоріжжя втік зі служби та повернувся до цивільного життя. На суді він пояснив, що командир відмовився надавати йому відпустку після контузії, а тому він покинув армію. 

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Запоріжжя. 

За даними суду, підозрюваним є мобілізований житель Запоріжжя. Солдат 18 вересня 2023 року покинув місце служби. Його затримали 8 квітня 2024 року. 

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що після контузії попросив про кілька днів відпустки, проте командир йому відмовив у цьому. Тоді солдат повернув бронежилет та автомат і повернувся додому. Згодом чоловік працював на будівництві, проте його затримали. 

Суд визнав жителя Запоріжжя винним за ч.4 ст.408 КК України та засудив до 5 років позбавлення волі. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, священник УПЦ МП і співробітник Укрзалізниці готували удари по ешелонах ЗСУ.

Читайте також: 

Новини ТСН 12:00 1 серпня. Нічна атака шахедів, пустеля замість річки і забули дитину на АЗС

Новини ТСН 12:00 1 серпня. Нічна атака шахедів, пустеля замість річки і забули дитину на АЗС

Повʼязані теми:

Наступна публікація