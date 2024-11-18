Мобілізований втік з фронту після наказу йти на штурм: він повернувся до цивільного життя і поплатився

У Запоріжжі до 6 років позбавлення волі засудили мобілізованого, який втік з лінії фронту після наказу командира йти на штрурм. Він зазначив, що відмовився від цього через відсутність підготовки особового складу.

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Запоріжжя.

За даними суду, мобілізований 19 жовтня 2023 року покинув місце дислокації військової частини та повернувся до цивільного життя. Військового затримали лише у квітні 2024 року.

На суді мобілізований провину визнав частково: "Свої дії обумовлює тим, що він отримав наказ на штурмові дії із недосвідченим складом. Тому він відмовився від виконання наказу та, надалі, залишив розташовування частини. Підтверджує, що перебував удома до квітня 2024 року. Проте стверджує, що не мав наміру ухилятися від військової служби, а тому у квітні 2024 року самостійно звернувся на блокпост".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч.4 ст. 408 КК України. Його засудили до 6 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, чоловік отримав повістку і відмовився від мобілізації через свій вік.

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