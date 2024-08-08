Мобілізований втік зі служби та повернувся до цивільного життя: чоловіка суворо покарали

У Запоріжжі до 5 років позбавлення волі засудили мобілізованого за те, що він втік з військової служби та повернувся до цивільного життя.

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Запоріжжя.

За даними суду, 27 жовтня 2023 року військового призначили на посаду стрільця-помічника гранатометника. 3 листопада 2023 року чоловік втік з військової служби. Його затримали 22 квітня 2024 року.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що дійсно покинув місце дислокації у Запорізькій області. Чому так вчинив — не пам'ятає.

"Цей час він працював неофіційно на будівництві. Заходів для повернення до місця несення служби та військової частини не вживав та про своє місцеперебування в органи командування, в органи військового та цивільного управління не повідомляв. У вчиненому розкаюється, засуджує свої дії", — йдеться в матеріалах суду.

Суд визнав чоловіка винним за ч.4 ст. 408 КК України та засудили до 5 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, на Волині чоловік отримав повістку і написав відмову від мобілізації.

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