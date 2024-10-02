Мобілізований втік зі служби та повернувся до цивільного життя: його суворо покарали

У Харкові до 5 років позбавлення волі засудили військового Нацгвардії, який самовільно покинув військову частину та не повернувся на службу.

Про це йдеться у вироку Київського районного суду міста Харків.

За даними суду, мобілізований солдат Нацгвардії з 17.07.2023 по 08.04.2024 перебував за межами частини.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він підтвердив, що пішов зі служби та повернувся до цивільного життя.

У військовій частині вважають, що солдат "за своїми професійними, діловими і моральними якостями не відповідає займаній посаді". Його так охарактеризували за місцем служби: "програму бойової та спеціальної підготовки засвоїв на загальну оцінку "задовільно". Матеріальну частину закріпленої за ним зброї знає не задовільно, користується нею впевнено. Особисто не дисциплінований. Інколи запізнюється на шикування. До виконання службових обов`язків ставиться не відповідально. З іншими військовослужбовцями спілкується нечемно. Своєю поведінкою провокує конфлікти. Не відчуває відповідальності за свої вчинки. Систематично порушує правила носіння військової форми одягу. Професійно розвинений погано, фізично розвинутий погано, морально-психологічно не стійкий".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав солдата винним за ч. 5 ст. 407 КК України. Його засудили до 5 років позбавлення волі.

Вирок суду

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