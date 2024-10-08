Мобілізований, який був у полоні, втік зі служби та відмовився воювати: його суворо покарали

На суді чоловік провину визнав, проте заявив, що не повернеться на фронт.

У Запоріжжі до 5 років позбавлення волі засудили мобілізованого, який покинув військову службу та повернувся додому. На суді він пояснив свій вчинок психологічним станом.

Про це йдеться у вироку Шевченківського райсуду м. Запоріжжя.

За даними суду, чоловік у листопаді 2023 року втік зі служби та повернувся до цивільного життя. Його затримали у квітні 2024 року.

На суді мобілізований провину визнав та розкаявся. Він повідомив, що його призвали на службу 2023 року.

"Перед початком несення військової служби проходив навчання в Німеччині. Показав, що неодноразово він брав участь у бойових діях, зокрема, штурмах, був у полоні, поранення не мав. Одного разу після виконання бойового завдання з 156 військовослужбовців його роти залишилось в живих 11 осіб. Вчинення злочину з даною подією не пов`язано, проте бойова обстановка протягом тривалого часу негативно відобразилась на його психологічному стані", - йдеться у матеріалі суду.

Чоловік додав, що його переконували повернутись на військову службу, проте він ігнорував це. На суді він підтвердив, що не має наміру повертатись на фронт.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч.4 ст. 408 КК України та засудив до 5 років позбавлення волі.

Вирок суду

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