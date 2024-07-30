Мобілізований, який воював від лютого 2022 року, втік зі служби та повернуся до цивільного життя: його покарали

Уродженця Хмельницької області засудили до 5 років позбавлення волі через те, що він самовільно покинув місце служби та повернувся до цивільного життя.

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Запоріжжя.

За даними суду, солдат десантно-штурмового відділення у грудні 2023 року самовільно покинув військову частину. У квітні 2024 року чоловіка затримали.

На суді підсудний провину визнав та розкаявся. Уродженець Хмельниччини розповів, що він мобілізований ще 25 лютого 2022 року. Він зазначив, що "у грудні 2023 року, точну дату не пам`ятає залишив місце несення служби, а саме в Запорізькій області, точне місце не пам`ятає, і поїхав додому. Повертатися на службу наміру не мав, влаштувався неофіційно на роботу в службу доставки".

Суд визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 408 КК України та засудив до 5 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, священник "Свідків Єгови" отримав повістку і написав заяву про відмову від мобілізації.

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