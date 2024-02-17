Мобілізований з епілепсією помер у перший день служби: у ЗСУ прокоментували випадок

Правоохоронці продовжують розслідувати справу мобілізованого з епілепсією, який помер у перший день служби. Документи про придатність чоловіка до служби ТЦК одержав від медиків лікарні, у якій він проходив медкомісію.

Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

"Власне, Збройні сили не зацікавлені, щоб на службі перебували люди з неналежним станом здоров'я. Вони нездатні будуть виконувати бойове завдання, застосовуватися в бойовій роботі, тому жоден командир у цьому не зацікавлений. Але рішення про призов на службу за мобілізацією приймається на підставі відповідних документів. Навіть омбудсмен це також зауважив, що наразі триває досудове розслідування, в якому чітко виявлені два основних акценти - це непроведення належного медичного огляду перед призовом і неякісне надання допомоги безпосередньо під час цього інциденту. Тому в ТЦК в даному випадку спиралися на відповідні документи. За документами, які було надано, попередньо, громадянин пройшов комісію за місцем проживання в лікарському закладі. Зауважу, що військово-лікарські комісії, які працюють у такому випадку, визначаючи придатність військовозобов'язаних до служби, організовуються і функціонують на базі місцевих органів влади. Таким чином, пройшовши військово-лікарську комісію, він надав ТЦК документи, в яких було зазначено, що він здоровий і годний. В центрі комплексування немає фахівців, здатних визначити ступінь годністі або здоров'я даного громадянина. Тому зараз триває досудове розслідування. З нашого боку відбувається повне сприяння цьому розслідуванню, надання всіх даних, свідчень учасників події, для того, щоб встановити сам процес - на якому етапі відбулась фатальна помилка, людина з таким станом здоров'я опинилася на військовій службі. З боку військового командування відбувається повне сприяння. Ми зацікавлені, щоб на службу йшли мотивовані здорові люди", - сказала вона.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в селищі міського типу Ширяєве в Одеській області помер мобілізований, який був хворий на епілепсію.

Пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону згодом повідомила, що військовослужбовець помер у день прибуття до військової частини в Миколаївській області.

За цим фактом відкрито кримінальну справу з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 115 КК України.

Очільник Ширяївської центральної районної лікарні Валерій Бень у коментарі ТСН.ua розповів, що має у своєму розпорядженні звіт керівництва ВЛК щодо мобілізованого Бориса Глушака.

"У мене є пояснювальна від очільника нашої ВВК. На обліку у лікаря-психіатра, нарколога і невролога Борис Глушак не перебував. За медичною допомогою з приводу шизофренії, епілепсії, психрозладів не звертався. За останні п’ять років за медичною допомогою він не звертався зовсім. І скарг не мав на той час, коли проходив комісію", — повідомив лікар.

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