Мобілізований з епілепсією помер у перший день служби: усі деталі гучного скандалу

Мобілізований помер у перший день служби. Суспільство шоковане, бо чоловік мав інвалідність з дитинства і хворів на епілепсію. Утім, на ВЛК його визнали повністю здоровим і придатним до служби. Ба більше, він навіть не мав паспорта. Гучну справу особисто взяв під свій контроль Уповноважений з прав людини. На тлі таких скандалів влада надає військкомам ще більше повноважень. Тепер вони будуть працювати 24/7.

Про деталі гучного інциденту, розширення повноважень ТЦК та "лагідну" мобілізацію в Одесі – в ексклюзиві TSN.UA.

ТЦК мобілізував чоловіка з епілепсією

В Одеській області мобілізували чоловіка з епілепсією, він помер в перший день служби. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що:"під час моніторингу інтернет-мережі виявив інформацію про мобілізацію ТЦК Одеської області громадянина України, який мав інвалідність з дитинства, хворів на епілепсію та помер у військовій частині в перший же день служби".

Лубінець направив запит до спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. Омбудсмен повідомив, що смерть чоловіка розслідують за фактом непроведення медогляду військовозобов'язаного і ненадання медичної допомоги.

Деталі трагедії

Трагічний інцидент стався ще влітку минулого року. Деталі смерті чоловіка просто шокують. У серпні 2023 року з'явилась інформація, що в Одеській області військкомат мобілізував 29-річного чоловіка, який мав проблеми зі здоров'ям. Він начебто пройшов медкомісію за дві години й одразу опинився у військовій частині.

Уночі того самого дня йому стало зле: його нудило. На ранковому строю в чоловіка стався епілептичний напад і він знепритомнів. Проте лікарі не надали йому кваліфікованої допомоги. Згодом у нього стався ще один напад, і лікарі констатували смерть.

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Про Бориса, який помер у військовій частині, говорять тільки хороше: "Був місцевим добряком, якого знало все село. Працював на місцевому ринку, заробляв копійку на життя. Чоловіку було 29 років. Кажуть, що навіть не мав паспорта".

Хто винен?

Виникає питання – чому ТЦК допустило чоловіка до служби, якщо він з дитинства мав інвалідність і був хворий на епілепсію? Виявилося, що документи про те, що Борис здоровий та придатний до військової служби ТЦК отримав від медиків лікарні, де чоловік проходив медичну комісію. Про це зазначила речниця Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк. Вона повідомила, що: "Рішення було медичної комісії. ТЦК прийняв документи від медиків, що здоровий і придатний. А комісію пройшов в лікарні, тож і коментувати мають вони".

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Але виявилося, що не все так однозначно. У соціальних мережах люди почали натякати на незаконні дії ТЦК у цій справі. Ось, що пишуть у мережі:

"Аби виконати потребуємий план ГШ, і не піти самому воювати, Гаврилов та його посібники, вирішили відправити в ЗСУ хвору людину (хоча свого сина відправив в рейс). Всі в районі знали хто такий Борька і його хвороби, але план дорожче честі офіцера. Пару дзвінків воєнкома до лікарні і людина, неадекватна з дитинства, з епілепсією (в супроводі якогось кабана в військовій формі), з шизофренією та алкоголізмом за 2 години проходить мед комісію і опиняється в частині", - мовиться у повідомленні.

Своєю чергою, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер запевнив що шокований тим, що трапилося і повідомив, що Спеціалізована військова прокуратура області розслідує цей інцидент. Цитую: "У мене так само, як і у суспільства, багато запитань «чому?» до тих службових осіб, які прийняли це фатальне рішення. Але як очільник ОВА я маю дочекатися офіційних результатів слідства і правової оцінки дій службових осіб Березівського ТЦК, які проводить Спеціалізована військова прокуратура Одеської області у рамках кримінального провадження. Я переконаний, що усі винні мають бути покарані. Публічно".

Справа на контролі омбудсмена

Але чомусь до сих пір ніхто не покараний і тільки зараз ця справа набула широкого розголосу. Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до органів військового командування щодо посилення контролю та дотримання вимог законодавства під час мобілізаційних заходів, військового обліку громадян та проходження ними ВЛК у ТЦК та СП, а також взяв цю справу під особистий контроль.

ТЦК працюватимуть 24/7

І поки одні намагаються встановити справедливість та закликають дотримуватися чинного законодавства, інші відверто нехтують цим. Ба більше, навіть намагаються підлаштувати його до реалій «лагідної» мобілізації. На жаль, не беручи до уваги норми Конституції.

Так, Кабмін розширив повноваження ТЦК на час мобілізації та воєнного стану і дозволив виконувати свої обов’язки 24/7. Тобто розглядати справи про адміністративні правопорушення та штрафувати; організовувати ВЛК військовозобовʼязаних; вести облік військовозобовʼязаних та облік транспортних засобів, що підлягають передачі ЗСУ під час мобілізації та у воєнний час - тепер можна цілодобово.

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Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив для чого уряд ухвалив таке рішення, - "щоб позбутися розриву з подіями на фронті". За його словами, нововведення стосується кадрових змін, що відбуваються у ТЦК і регламенту та таймінгу роботи. Ось що сказав Подоляк:

"На мій погляд, Кабмін йде назустріч ТЦК - щоб вони працювали не з 9 до 18 дня, бо війна не має перерви на обід. Щоб позбутися цього розриву, що хтось працює у певний час, а на фронті - 24 на 7. І щоб було правильно побудовано логістику підготовки людей, потрібно, щоб ТЦК працювали інакше".

"Лагідна" мобілізація в Одесі

А далі про інциденти з ТЦК, які шокують суспільство. Так, в Одесі жителі показали кадри, на яких в автомобілі розбили вікно через незупинку на вимогу ТЦК. Подія сталася на одному зі жвавих міських перехресть. Інцидент зафіксував відеореєстратор зустрічного автомобіля.

Мікроавтобус воєнкомів і поліцейська машина припаркувалися обабіч дороги перед пішохідним переходом. Поки транспортний потік стояв на червоне світло, до машини, що під’їжджала підійшли двоє, ймовірно, жестами наказуючи водієві зупинитися і вийти з авто.

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Коли загорілося зелене світло, водій почав рушати з місця. У цей момент чоловік, який підбіг до авто вдарив ліктем у скло задніх дверей з боку водія. У місцевих пабліках зазначають, що вікно ймовірно вибив поліцейський, бо цей чоловік був одягнений у чорну форму, яка дуже схожа на форму правоохоронців. А от воєнкоми у цей момент спокійнісінько стояли на узбіччі.

Існує й другий відеозапис події, опублікований свідком-пішоходом, який на момент інциденту перебував по інший бік проїжджої частини. Він стверджує, що в машині, в якій розбили вікно, перебувала дитина. На відео чути її крики.

Днем раніше стало відомо, що Кабінет міністрів дав право Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки працювати цілодобово під час проведення мобілізації та/або під час дії воєнного стану.

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