Мобілізований з Харкова втік з військової частини і рік ховався від служби: як усе закінчилося

У Харкові до 5 років позбавлення волі засудили чоловіка, який втік з військової частини і рік ховався від служби в армії.

Про це йдеться у вироку Дзержинського районного суду м. Харкова (назва суду недекомунізована - ред.).

За даними суду, чоловіка мобілізували увберезні 2022 року. Його призначили на посаду командира відділення 1-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї 3-го механізованого батальйону.

У квітні 2023 року чоловік залишив військову частину та до травня 2024 року уникав служби в армії.

На суді чоловік провину визнав в розкаявся. Він повідомив, що "14 квітня 2023 року після конфлікту з командиром, який надав йому десять днів для проходження військового огляду, поїхав до госпіталю, проте не дочекавшись лікаря, він самовільно, без дозволу командирів, не прибув до дислокації військової частини за місцем проходження військової служби, а поїхав додому, оскільки хотів пройти лікування вдома. Весь час перебування вдома проводив на власний розсуд, станом на 09.05.2024 р. мешкав за місцем своєї реєстрації, вирішував сімейні справи".

Суд визнав чоловіка винним за ч. 5 ст. 407 КК України та засудив до 5 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Волинській області на 5 років позбавлення волі засудили мобілізованого, який двічі тікав з військової частини.

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