Мобілізований з Івано-Франківська втік з частини і рік ховався від служби в армії: як його покарали

Уродженця Івано-Франківська засудили до 5 років позбавлення волі, оскільки він самовільно покинув військову службу та рік був вдома.

Про це йдеться у вироку Заводського районного суду м. Запоріжжя

За даними суду, мобілізований солдат з Івано-Франківська 1 березня 2023 року покинув місце служби та не повертався назад аж до березня 2024 року.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

"Зазначив, що він, будучи військовослужбовцем на посаді водія 3 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 1 стрілецької роти військової частини у військовому званні "солдат" 1 березня 2023 року не з`явився вчасно без поважних причин з лікувального закладу до місця несення служби та ухилявся від неї за місцем свого проживання. Вчинив протиправні дії через низький психо-емоціональний стан, стан свого здоров`я, оскільки був тричі контуженим, перебуваючи тривалий час на нульових позиціях", - йдеться у поясненні мобілізованого.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 5 ст. 407 КК України та засудив до 5 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, мобілізований з Миколаївщини втік зі служби, але через майже рік сам прийшов до ТЦК.

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