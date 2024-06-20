Мобілізований з Києва втік з військової частини і два роки ховався від служби: чим усе закінчилось

У Києві до 5 років позбавлення волі засудили мобілізованого, який ще 2022 року втік з військової частини і два роки переховувався від служби в армії.

Про це йдеться у вироку Дарницького районного суду м. Києва.

За даними суду, чоловіка мобілізували у березні 2022 року. Його призначили на посаду кулеметника третього стрілецького відділення першого стрілецького взводу шостої стрілецької роти військової частини. Проте 16 червня 2022 року чоловік пішов з частини та до 30 квітня 2024 року ховався від військової служби.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

"Враховуючи те, що злочин закінчено 30.04.2024 року, беручи до уваги високу суспільну небезпеку вчиненого кримінального правопорушення, тривалість ухилення від військової служби, а саме у період із 16.06.2022 року по 30.04.2024 року, підстав для застосування положень ст.ст.75,76 КК України суд не вбачає", - йдеться у поясненні суду.

Чоловіка визнали винним за ч. 5 ст. 407 КК України та засудили до 5 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду

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