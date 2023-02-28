Мобілізований з Коломиї отримав строк, бо відмовився воювати

Мобілізований з Коломиї, що в Івано-Франківській області, відмовився виконати наказ командира щодо вибуття з військової частини в район виконання бойових завдань.

Коломийський міськрайонний суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді шести місяців арешту з відбуванням на гауптвахті, йдеться в рішенні суду.

Зазначається, що 27 грудня 2022 року Ігор Федаш, ознайомлений із наказом командира та розпорядженням штабу окремої гірсько-штурмової бригади, не бажав вибути за межі області та відкрито відмовився виконати законний наказ командира. Таким чином він вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 402 КК. Свою провину мобілізований визнав, йдеться у рішенні.

Нагадаємо, мобілізований із Тернополя Богдан Покітко загинув на фронті менше ніж через місяць після отримання повістки. Прокуратура підозрює недбале ставлення до військової служби.

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