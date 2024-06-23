Мобілізований з Миколаївщини втік зі служби, але через майже рік сам прийшов до ТЦК: чи покарали його

У Миколаївській області до 1 року та 6 місяців перебування у дисціплінарному батальйоні засудили молодшого сержанта, якого майже рік не було на службі, проте згодом добровільно прибув до ТЦК і повернувся на службу.

Про це йдеться у вироку Новобузького районного суду Миколаївської області.

За даними суду, молодший сержант у серпні 2022 року втік з місця дислокації та уникав служби до червня 2023 року.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив що, "усвідомлюючи, що скоїв, та бажаючи продовжити військову службу, він добровільно прийшов до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки".

Суд визнав чоловіка винним за ч.5 ст. 407 КК України та засудив до 1 року та 6 місяців перебування в дисциплінарному батальйоні.

Вирок суду

Нагадаємо, у Чернігівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації. На суді він стверджував, що нібито "не отримував повістки".

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