Мобілізований заявив, що дві військові частини відмовились брати його на службу: що він їм говорив

У Сумській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який стверджував, що дві військові частини відмовились взяти його на службу.

Про це йдеться у вироку Тростянецького районного суду Сумської області.

За даними суду, навесні 2024 року чоловіку дали повістку на проходження військової служби, проте він ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину заперечив та пояснив, що ще 2023 року пройшов ВЛК, яка виявила у нього проблеми з серцем.

"Лікар-кардіолог сказав, що у нього є захворювання серця та потрібно робити операцію. Далі його направили в м. Суми на огляд лікарем-кардіологом. Лікар-кардіолог у м. Суми сказав, що потрібно їхати в м. Київ на операцію, але для цього потрібно 70-80 тис. грн. Оскільки таких коштів у нього немає, тому він повернувся у військомат м. Тростянець. Потім він пішов до лікарні та йому підписали висновок комісії. З цим висновком комісії він пішов у військомат. У висновку було вказано про придатність до військової служби", - йдеться у матеріалах справи.

Далі чоловік стверджував, що йому дали повістку, проте дві військові частини відмовились його брати на службу.

"Йому дали повістку на якийсь день і він з`явився у цей день з речами. Його відправили до м.Суми, а потім повезли у Львівську область. У Львівській області він пройшов медкомісію, де йому сказали, що він непридатний до служби та відправили в м. Чернігів у військову частину. Там він також проходив лікарську комісію та йому сказали, що він непридатний до служби і відправили додому", - йдеться у матеріалах суду.

Житель Сумщини наполягав, що він не отримував навесні 2024 року повістку, проте працівники ТЦК це заперечили і надали суду документи.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Волинській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації.

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