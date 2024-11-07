Мобілізованого дві військові частини відмовились брати на службу: що він казав і як це закінчилось

У Полтавській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації. На суді він розповів, що дві військові частини не взяли його на службу після того, як він розповів їм про свій стан здоров'я.

Про це йдеться у вироку Великобагачанського районного суду Полтавської області.

За даними суду, у вересні 2023 року чоловіка визнали придатним до мобілізації. Згодом йому дали повістку, проте він відмовився від призову на військову службу.

На суді чоловік провину визнав лише частково. Він розповів, що після того, як його визнали придатним до мобілізації, його звільнили з роботи. Далі працівники ТЦК возили його до двох військових частин, але там, почувши про стан здоров'я призовника, відмовились брати його на службу. У листопаді 2023 року до нього знову прийшли працівники ТЦК та поліція. Йому намагались вручити повістку, але чоловік відмовився її брати, "оскільки мав високу температуру та зламані ребра". Медики підтвердили, що у чоловіка є проблеми та він має тимчасову відстрочку від мобілізації.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Волинській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації.

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