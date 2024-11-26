Мобілізованого військові частини відмовлялись брати на службу: що він їм говорив

На суді чоловік заявив, що хоче служити в армії.

У Черкасах до іспитового терміну засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Соснівський районного суду м. Черкаси.

За даними суду, у червні 2024 року чоловіка визнали придатним до служби у військових частинах забезпечення, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв`язку, оперативного забезпечення, охорони. Йому дали повістку для відправлення на військову службу, проте житель Черкас ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він визнав, що у червні дійсно не прийшов до ТЦК. Проте, коли йому давали інші повістки, то він прибував до військкомату. За даними чоловіка, "військові частини відмовляються його брати на службу з зв`язку з незадовільним станом здоров`я. На підтвердження даних фактів він надає копію повістки на відправку на 18.12.2024 року. Він має бажання проходити військову службу".

За даними суду, чоловік отримував ще орієнтовно 3 повістки та приходив до ТЦК. Він також перебуває на обліку у лікаря нарколога через вживання алкоголю.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 1 року іспитового терміну.

Нагадаємо, в Ужгороді до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав дві повістки, проте на суді заявив, що категорично відмовляється від мобілізації.

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