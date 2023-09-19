Мобілізованого змусили віддавати державі 10% від зарплати: що він накоїв

У Дніпропетровській області покарали мобілізованого солдата, який вигадав розлучення, щоб отримати сім днів відпустки. За це чоловік повинен протягом року віддавати державі 10% від свого грошового забезпечення.

Про це йдеться у вироку Криворізького районного суду Дніпропетровської області.

За даними суду, мобілізований 16 лютого 2023 року попросився у відпустку, щоб розлучитися з дружиною. Проте, як виявилось, він цього не зробив, а використав вільний час на власний розсуд та 23 лютого повернувся на службу. Чоловіка звинуватили у тому, що він " шляхом обману, ухилився від військової служби".

Повернувшись з дому військовий у вчиненому розкаявся та повідомив командуванню, що збрехав.

Під час судового процесу підозрюваний уклав угоду зі слідством, де визнав свою провину та розкаявся. Як вказано у матеріалах справи - військовий розлучений та виховує дитину 2008 року народження.

Криворізький районний суд Дніпропетровської області визнав чоловіка винним за за ч.4 ст. 409 КК України - ухилення від військової служби. Його засудили до 1 року позбавлення волі. Проте суд замінив цей термін на покарання у вигляді службового обмеження для військовослужбовців строком на 1 рік, а саме протягом цього часу на користь держави відраховуватимуть 10% від грошового забезпечення солдата.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Закарпатській області батько двох дітей відмовився від мобілізації, бо він з дитинства має проблеми з нирками. ВЛК визнала чоловіка придатним до служби в армії під час воєнного стану.

Читайте також: