Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4489
Час на прочитання
1 хв

Стала відома доля "мобілізованого" кота на Київщині

Власники «мобілізованого» кота нарешті отримали свого улюбленця назад.

Ірина Лаб'як
Кіт / Ілюстративне фото

Кіт / Ілюстративне фото / © pexels.com

У Київській області господарям повернули кота, якого напередодні з вулиці забрали чоловіки у військовій формі. Після цього інциденту в соцмережах з’явилися жарти про «мобілізацію» кота та звинувачення на адресу військових у викраденні тварини.

Про повернення чотирилапого власникам стало відомо з повідомлення у чаті села.

«Котика повернули. Всім дякую за теплі слова та підтримку, всім гарного та спокійного вечора», — написала в закритому чаті села власниця тварини.

Нагадаємо, напередодні в соцмережах з’явилося відео, де люди у військовій формі нібито «мобілізують» кота на Київщині. За однією з версій, співробітник військкомату начебто вкрав пухнастика для своєї дитини. Обласний ТЦК та СП різко відреагував, спростувавши свою причетність. У відомстві заявили, що військові на відео одягнені у бойові сорочки, тоді як Статутом ТЦК така форма не передбачена. Військкомат назвав поширення такого відео з прив’язкою до них «ворожою пропагандою», спрямованою на дискредитацію військових, які комплектують армію.

