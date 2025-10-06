Стала відома доля "мобілізованого" кота на Київщині

Кіт / Ілюстративне фото / © pexels.com

Реклама

У Київській області господарям повернули кота, якого напередодні з вулиці забрали чоловіки у військовій формі. Після цього інциденту в соцмережах з’явилися жарти про «мобілізацію» кота та звинувачення на адресу військових у викраденні тварини.

Про повернення чотирилапого власникам стало відомо з повідомлення у чаті села.

«Котика повернули. Всім дякую за теплі слова та підтримку, всім гарного та спокійного вечора», — написала в закритому чаті села власниця тварини.

Реклама

© скриншот

Нагадаємо, напередодні в соцмережах з’явилося відео, де люди у військовій формі нібито «мобілізують» кота на Київщині. За однією з версій, співробітник військкомату начебто вкрав пухнастика для своєї дитини. Обласний ТЦК та СП різко відреагував, спростувавши свою причетність. У відомстві заявили, що військові на відео одягнені у бойові сорочки, тоді як Статутом ТЦК така форма не передбачена. Військкомат назвав поширення такого відео з прив’язкою до них «ворожою пропагандою», спрямованою на дискредитацію військових, які комплектують армію.