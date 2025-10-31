Момент прориву кордону на Закарпатті / © скриншот з відео

У Закарпатській області 30 жовтня мобілізований адвокат протаранив машиною шлагбауми на кордоні та втік до Угорщини. Цей факт був зафіксований на відео.

Про це повідомив депутат Ужгородської міської ради, ексжурналіст Віталій Глагола із посиланням на власні джерела. Він також опублікував ексклюзивне відео моменту прориву кордону.

Інцидент стався ввечері 30 жовтня на пункті пропуску Велика Паладь — Надьгодош у зоні Мукачівського прикордонного загону. Чоловік прорвав кордон чорним авто Toyota Avensis та втік до Угорщини.

«Авто з увімкненим дальнім світлом налетіло на шлагбаум на в’їзді, змахнуло його, пролетіло повз кабіну паспортного контролю, на ходу зачепило прикордонника (той у лікарні, на щастя — без переломів) і вирубало ще один шлагбаум на виїзді. Далі — кордон, Угорщина», — йдеться в дописі Глаголи.

За його даними, з кермом авто був 38-річний мобілізований у червні житель Берегівського району Закарпаття, який до того працював адвокатом.

Нагадаємо, раніше в Одеській області група з семи українців намагалася прорватися через кордон до Молдови на позашляховику румунської реєстрації. Побачивши прикордонників, водій у паніці натиснув на газ. Це призвело до того, що авто з’їхало з дороги і перекинулося.