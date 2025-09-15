Мобілізований попереджав росіян про дронові атаки Сил оборони України: деталі

СБУ затримала мобілізованого військового, який працював на ворога / © СБУ

Реклама

Служба безпеки України затримала мобілізованого військового, який під час служби у роті ударних безпілотників на східному фронті шпигував для Росії.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, російський агент завчасно «зливав» ворогу інформацію про підготовку дронових операцій ЗСУ на передовій. Військовий повідомляв про час, напрямки вильотів та орієнтовні цілі українських безпілотників.

Реклама

Зловмисник також передавав росіянам інформацію про пункти постійної дислокації та бойові позиції власної бригади.

Завдяки цим даним ворог завдавав превентивних ударів по українських дронарях: гатив з далекобійної артилерії та застосовував авіабомби.

Зазначається, що у момент російських атак агент отримував від ФСБ РФ попереджувальну інформацію, щоб «вийти» із зони потенційного ураження.

Працівники СБУ затримали ворожого агента, коли він якраз готувався до передавання росіянам нової порції розвідувальних даних. Українська спецлужба таккож провела заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Реклама

За даними слідства, російським агентом виявився 26-річний житель Кропивницького. Після мобілізації до підрозділу безпілотних систем чоловік почав шукати виходи на працівників російських спецслужб у Telegram. Згодом мобілізованого завербувала ФСБ і запропонувала співпрацю в обмін на гроші.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

До слова, за матеріалами СБУ, двоє російських агентів отримали тюремні вироки за спроби вчинення терактів і диверсій у Києві. Один із них намагався підірвати патрульних поліцейських, інший — підпалював автомобілі ЗСУ та відділення «Укрпошти», використовуючи бензин з машин своїх клієнтів.