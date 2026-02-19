Мобілізований втік з частини та на 8 місяців повернувся до цивільного життя: його знайшли і покарали

В Україні чоловіка засудили за СЗЧ / © ТСН

Реклама

На Волині Ратнівський районний суд відправив за ґрати молодшого сержанта, який самовільно залишив місце служби та переховувався від правоохоронців понад вісім місяців.

Про це йдеться у вироку суду.

Чоловік на 8 місяців повернувся до цивільного життя

Як встановив суд, у листопаді 2024 року чоловік був призначений на посаду гранатометника відділення охорони взводу охорони. Проте вже 17 грудня 2024 року молодший сержант не з’явився на ранкове шикування.

Реклама

Військовослужбовця шукали понад пів року. Лише у серпні 2025 року його розшукали співробітники ДБР та затримали. Весь цей час він проводив на власний розсуд, ігноруючи статус військового.

«Причиною правопорушення є низькі морально-ділові якості, його незадовільне відношення до виконання обов’язків та грубе порушення Статуту ЗСУ», — йдеться у матеріалах суду.

Версія захисту

У суді обвинувачений свою провину не визнав. Він висунув одразу кілька аргументів, щоб виправдати свою втечу:

Чоловік стверджував, що має II групу інвалідності з 2016 року через стару травму. Заявив, що у його військовому квитку стоїть відмітка про зняття з обліку, тому він «не зобов’язаний служити». Стверджував, що не приймав присягу і до посади не заступав.

Чому суд не повірив у «хвороби»

Суд ретельно перевірив усі доводи чоловіка і виявив суттєві розбіжності:

Реклама

Жодних довідок про інвалідність II групи в українських лікарнях не знайшли. Натомість у медкарті були дані про те, що у 2022 році він успішно пройшов медогляд для отримання водійських прав на вантажівку.

Суд пояснив — запис про зняття з обліку з’явився саме тому, що чоловіка призвали на службу. Коли людина стає військовим, вона перестає бути «військовозобов’язаним» у реєстрі ТЦК, бо вже перебуває у списках особового складу ЗСУ.

За законом, для мобілізованих початком служби є день відправлення у частину, а не сам факт присяги.

Свідок розповів, що мобілізований неодноразово не прибував на службу. Вперше його доставляли працівники Військової служби правопорядку.

«Він заявляв про небажання служити, на здоров’я не жалівся», — йдеться у свідченні.

Вирок суду

Суддя наголосив, що в умовах воєнного стану закон (зокрема зміни від грудня 2022 року) забороняє призначати «умовне» покарання за статтею 407 КК України.

Рішення суду:

Реклама