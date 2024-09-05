Мобілізовуватимуть через сміття: в Івано-Франківську винайшли спосіб "карати" місцевих порушників

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що боротиметься з місцевими порушниками, які не вивозять габаритні відходи на сміттєві майданчики, за допомогою мобілізації.

Про це міський голова сказав під час ефіру радіо "Західний полюс".

Таким чином мер пригрозив мобілізацією місцевим жителям, які не дотримуються правил щодо утилізації габаритного сміття.

За його словами, основною проблемою місцевих вулиць Бельведерської, Тичини й частини Карпатської та Берегової є вивіз великогабаритного сміття.

"У нас є порушники, які приїжджають і цілими бусами викидають сміття", — додав посадовець.

Марцінків зазначив, що міськрада вже провела нараду щодо цієї проблеми, за результатами якої, вирішили застосовувати "нетипові" заходи для боротьби з викидами сміття, зокрема мобілізаці із залученням правоохоронних органів.

"Залученням мобілізаційних заходів, аби люди зрозуміли про те, що не можна великогабаритне сміття викидати цілими бусами. Є Максимова, де можна здати. Є полігон. Вибачайте, але мусимо такі заходи приймати", — додав Руслан Марцінків.

Раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцінків емоційно звернувся до українців, які забувають про інформаційну тишу. Після вибухів у місті у квітні 2024-го він наголосив, що росіяни 99% інформації отримують від таких "активістів", які відразу публікують у Мережі фото або відео вибухів, роботи ППО чи інший контент.

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