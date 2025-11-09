"Мобілізуємо дідів та хворих": у Третій штурмовій заявили про погіршення складу армії

Рівень особового складу стає все гіршим, всі про це знають — Жорін

Реклама

Мобілізація в Україні, а саме поточні підходи до поповнення армії лише погіршують якість особового складу і підривають справедливість призову під час воєнного стану.

Про це заявив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, підполковник Збройних сил України Максим Жорін.

«Розумію, що хтось вирішує таким чином виконання планів, але через те, що ми мобілізовуємо бомжів, дідів та хворих, нікому в армії краще не стає», — написав Жорін, підкресливши, що якість поповнення з кожним роком лише падає.

Реклама

За словами Жоріна, проблема — не тільки у підготовці новобранців, а й у тому, які категорії громадян потрапляють до лав:

«З кожним роком рівень особового складу стає все гіршим, всі про це знають. Це залежить не тільки від підготовки, а й від того, які категорії громадян потрапляють у військо.»

Він також звернув увагу на нерівномірність підходів.

«Спортзали та ресторани в містах не чіпаємо, натомість присилаємо в підрозділи бомжів», — констатував він.

Реклама

Жорін наголосив, що в протистоянні з РФ Україна ніколи не зможе перемагати кількісно, тому ставить ставку на якість озброєння та підготовку:

«Наш єдиний варіант — технологічна та підготовлена армія. Проте немає жодного сенсу у таких гаслах, якщо поповнювати військо людьми, які ані фізично, ані морально не зможуть дотягнути навіть до кінця навчального етапу», — додав Максим Жорін.

Він заявив про потребу в чесному та справедливому підході до мобілізації.

«В першу чергу цей пост про справедливість мобілізації. До якої у нас дуже далеко», — написав він, закликавши до перегляду відбору та механізмів комплектування.

Реклама

Нагадаємо, раніше у Третій штурмовій відреагували на нові контракти для ЗСУ. Максим Жорін розкритикував деякі механізми мотивації для вступу до лав Збройних Сил України.