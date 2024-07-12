Мобілізували з горища тещі: що буде з розслідуванням щодо експрокурора Ільницького

Відомий своїм розкішним весілля під час війни експрокурор підозрюється у підробці документів для виїзду за кордон.

У зв’язку з мобілізацією експрокурора Ростислава Ільницького, підозрюваного у підробці документів для виїзду за кордон, зараз вирішується питання про зупинення розслідування щодо фігуранта на час воєнного стану.

Про це повідомили у Головному слідчому управлінні Нацполіції у відповідь на запит "Української правди".

У поліції нагадали, що щодо Ільницького проводиться досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні за трьома частинами ст. 358 Кримінального кодексу (щодо підробки документів). Експрокурору було повідомлено про підозру, після чого суд обрав йому запобіжний захід – домашній арешт.

Як повідомили слідчі, на сьогодні досудове розслідування триває, проте у зв’язку з отриманою інформацією про призов Ільницького на військову службу під час мобілізації "вирішується питання щодо зупинення досудового розслідування на підставі пункту четвертого частини першої статті 280 Кримінального процесуального кодексу України (наявні об’єктивні обставини, що унеможливлюють подальше проведення досудового розслідування в умовах воєнного стану – ред.)".

Після завершення дії воєнного стану розслідування у справі експрокурора мають відновити.

Нагадаємо, 9 липня стало відомо, що Ільницького мобілізували до війська. До цього близько пів року експрокурор переховувався від слідства у справі про підробку документів. Нещодавно його затримали під час обшуку у помешканні тещі – львівської адвокатки Богдани Москви.

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