"Мобілізували людину, у якої немає частини черепа": адвокат заявив про порушення у роботі ВЛК

ВЛК / © ТСН.ua

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В Україні нерідко фіксують в роботі військово-лікарських комісій, через які до служби нібито потрапляють люди з серйозними проблемами зі здоров’ям. Адвокат наголошує, що це потрібно змінювати.

Про це розповів адвокат Олег Мицик в ефірі «Ранок.LIVE».

За його словами, до нього найчастіше звертаються вже ті, чиї права були порушені, тому реальні масштаби проблеми можуть бути значно більшими. Крім того, у ВР лежить законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за очевидно незаконний висновок ВЛК, що призвів до мобілізації.

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«Був випадок, коли мобілізували людину, в якої відсутні 14 см² черепа. Ми звільнили його через рік. Чи очевидного шизофреніка…», — зазначає адвокат.

Щобільше, на службу призвали навіть людину на методонозамісній терапії. Скарга з цього приводу до омбудсмана, зазначає Мицик, була відхилена.

«Уявіть собі, що мати отримувала методон і передавала у військову частину, щоб не перервалася терапія», — пригадав фахівець.

Він констатує, що таких випадків дуже багато, і за це має бути кримінальна відповідальність.

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«В одному ТЦК людину визнали повністю непридатною, але через бардак у документах, інший ТЦК мобілізував», — розповів правозахисник.

Мицик резюмує, що подібні ситуації свідчать про необхідність змін у системі ВЛК та посилення відповідальності за ухвалені рішення.

Раніше юристи пояснили, що наявність бронювання від мобілізації загалом звільняє військовозобов’язаних від обов’язкового проходження ВЛК. Утім є винятки: висновок комісії можуть вимагати у разі окремих процедур: під час призову, уточнення даних або за певних медичних підстав. Адвокати наголошують, що саме бронювання не є прямою умовою для проходження медогляду, але в окремих випадках особу все ж можуть направити на комісію.

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