82-річного Йосипа забрали до лікарні / © Hromadske.ua

Тяжкохворого 82-річного Йосипа Маліцького, який залишився сам у хаті без догляду через мобілізацію єдиного сина, забрали до Золочівської центральної районної лікарні Львівської області.

Про це розповів староста села Сасів Михайло Гетьманчик, пише hromadske.

«Я звертався по допомогу до багатьох людей. І мені, зрештою, передзвонили з лікарні та повідомили, що готові чоловіка прийняти. Приїхали й забрали його», — сказав староста.

За його словами, дідуся належно доглядають і «він там має всі умови». Проте літній чоловік скаржиться, що хоче назад додому. Та, скоріше за все, доки його сина не звільняють з армії, старенький буде перебувати в лікарні.

Староста також зазначив, що мобілізований 44-річний син Йосипа, Володимир, уже займається своїм звільненням, зокрема збирає документи. Раніше Володимир три дні не виходив на зв’язок, бо, скоріше за все, у нього на полігоні забрали телефон.

«Йому вдалося нам подзвонити вже з полігону, він попросив надіслати йому нотаріально засвідчені всі документи. Саме сьогодні я їх надіслав йому поштою», — додав староста.

Без нагляду в родині Маліцьких залишилося велике господарство. Два бики односельці вирішили таки продати.

Двох з трьох биків сусіди продали, бо бояться за ними доглядати. Дорослі бики — доволі агресивні тварини, і знають лише господаря / © Hromadske.ua

Доглядом за ще двома коровами, телям, десятками курей і курчат, качок і каченят займається односелиця.

Львівський обласний ТЦК інцидент не коментував.

У коментарі виданню адвокат Роман Лихачов пояснив, що тепер, після мобілізації, чоловіка можуть звільнити щонайменше аж через місяць.

«ТЦК часто використовує те, що людина формально має право на відстрочку, але не подала вчасно заяву, значить, її можна мобілізувати… Можливо якогось документа не вистачало. Найпростіший варіант це подати заяву на звільнення через обставини, а саме догляд за батьком з інвалідністю. Він подасть необхідні документи й через місяць буде звільнений. У мене на практиці з продовженням відстрочки часто бувають ситуації, коли спершу в людини не приймають документи, а потім мобілізовують, бо вона вже не встигла їх подати», — зазначає Роман Лихачов.

