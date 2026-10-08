Мобілізували за один день: батько дитини з інвалідністю не встиг оформити відстрочку — що вирішив суд

Не встиг у ЦНАП: суд визнав законною мобілізацію / © ТСН.ua

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Чоловік, який виховує дитину з інвалідністю, намагався оформити відстрочку від мобілізації через ЦНАП, однак не встиг отримати відповідне підтвердження. Наступного дня його забрали до ТЦК і мобілізували.

Що вирішив суд, передає «Судово-юридична газета».

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Чоловік не встиг подовжити відстрочку

Позивач посилався на те, що має дитину з інвалідністю, а отже, відповідно до законодавства, мав право на відстрочку від призову під час мобілізації. Понад рік він справно ходив до свого районного ТЦК та подовжував відстрочку що три місяці. Однак 5 листопада 2025 року термін дії чергової довідки вичерпався.

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Для оформлення відповідного документа чоловік звернувся до центру надання адміністративних послуг. Однак процедура не була завершена до того моменту, коли його затримали працівники ТЦК.

За даними судової справи, між зверненням чоловіка та його мобілізацією минув лише один день. У військкоматі він пройшов ВЛК, був визнаний придатним і отримав наказ про мобілізацію.

ТЦК не зважав на те, що у системі «Оберіг» уже містилися всі відомості про його колишні відстрочки.

Що вирішив суд

Апеляційний суд дійшов висновку, що сам намір оформити відстрочку через ЦНАП не створює автоматичного права на звільнення від мобілізації, якщо відповідна процедура ще не була завершена.

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Тобто на момент призову чоловік не мав оформленої відстрочки, а тому ТЦК юридично мав правові підстави для його мобілізації.

Апеляційний суд підкреслив, що реалізувати право на відстрочку можна лише до моменту набуття статусу військового. Таким чином у цій справі апеляційний суд залишив рішення на користь правомірності мобілізації чоловіка.

У суді зауважили, що чоловік міг подати своєму командуванню офіційний рапорт на звільнення з військової служби за сімейними обставинами, як батько, що виховує дитину з інвалідністю. Проте замість цього він в лютому 2026 року втік у СЗЧ.

Раніше у Львові 21-річний син військового заявив, що його вдарили і розпилили в очі газ працівники ТЦК.

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