Мобілізувати можемо багато, проте чим забезпечувати цих людей – питання відкрите – економіст

В Україні не створені додаткові фінансові можливості для додаткової мобілізації 500 тисяч людей.

Таку думку економіст Олег Пендзин висловив в етері "Еспресо" 26 грудня.

"Якщо влада планує мобілізувати 450-500 тисяч людей, то для цього потрібно знайти десь 500 мільярдів гривень. Де вони планують знайти ці кошти, мені дуже важко сказати. Оскільки сьогодні економіка України не генерує цих коштів", – вважає Пендзин.

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Пендзин також зауважив, що українська економіка не має достатньої кількості платників податків.

"Сьогодні економіка України не має такої кількості платників податків, щоб забезпечити додаткову мобілізацію в 500 тисяч осіб. Тобто, немає такої кількості робочих рук та працездатного населення. Це дуже серйозні питання. Саме це питання і підняв президент Зеленський. Теоретично мобілізувати таку кількість осіб можна. Втім, варто памʼятати, що війна - це великі гроші. Мобілізувати ми можемо багато, а от чим будемо забезпечувати таку кількість війська - питання відкрите", - додав він.

Нагадаємо, 19 грудня під час щорічної пресконференції президент України Володимир Зеленський повідомив, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та Генштаб запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч осіб.

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