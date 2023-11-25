"Мобілізувати половину населення": у Раді розповіли, як вирішити проблему ротації військових

В Україні є мобілізаційний ресурс і наразі він відомий владі.

В Україні необхідно розробити більш чіткий план мобілізації людей на війну, але його наразі немає.

Про це заявив член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

Він зазначив, що в Україні є мобілізаційний ресурс і наразі він відомий.

"Якщо робити ротацію, то треба мобілізувати ще половину людей в країні. Якщо не робити, тоді вони потерпають. Що з цим робити, який хоча б не довгий план, а хоча б короткий, на рік. До військового керівництва кажуть: "Дайте якесь бачення". Бачення нема. Бачення – просто живемо, як жили. А нас це не влаштовує", - сказав Арахамія.

Крім того, Арахамія заявив, що Генеральний штаб повинен скласти план війни та надати його керівництву держави.

"Інституція каже: я хочу воювати наступний рік так, мені треба стільки людей, ось стільки людей мені треба відпустити, тому що вони вже стільки воюють, що не можуть, і мені треба стільки грошей. І такого плану ніхто не має в країні", - пояснив Арахамія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Арахамія назвав “традицію”, від якої залежить успішне закінчення війни в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що в Україні триває дискусія щодо того, чи варто на другому році війни розкривати втрати українських військових.

Читайте також: