Мобілізувати за 72 години: після 28 лютого у заброньованих працівників виникнуть проблеми — нардеп

Після 28 лютого, коли минає термін дії поточних відстрочок від мобілізації, керівники критично важливих підприємств матимуть можливість “перебронювати” своїх працівників упродовж 72 годин за допомогою порталу "Дія".

Про це йдеться у відповіді Мінекономіки на запит народного депутата, члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександра Федієнка.

Однак, за його словами, ТЦК упродовж цього часу має право мобілізувати цих військовозобовʼязаних.

Також читайте Оновлений порядок бронювання від мобілізації: що зміниться від 1 грудня

“Мене бентежить механізм перебронювання. Тобто чи буде можливість це зробити ДО 28 лютого”, – написав нардеп.

Олександр Федієнко додав, що вже підготував з цього приводу запити до Кабміну щодо удосконалення процедури бронювання працівників критичної інфраструктури.

Нагадаємо, в Україні після 28 лютого у всіх військовозобов'язаних закінчується бронювання. Якщо підприємство втрачає статус критичності або не відповідає його критеріям, то його заброньовані працівники втрачають бронювання.

Читайте також: