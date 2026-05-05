Мобілізувати в Україні можуть і до 25: кого це стосується

В Україні проводиться мобілізація чоловіків до 25 років, які мають статус військовозобов’язаних. Ухвалений Верховною Радою закон про заборону їхнього призову досі не набув чинності.

Про це повідомила очільниця правління громадської організації «Український центр захисту прав людини» Людмила Денісова.

«В Україні сьогодні можуть мобілізувати навіть тих, кому ще немає 25 років, — якщо держава колись сама визнала їх військовозобов’язаними. Закон, який мав це виправити, досі не працює», — написала громадська діячка.

Хто не підлягає мобілізації до 25 років?

Мобілізації не підлягають громадяни віком 18 — 25 років, які не проходили військову службу та мають статус призовників. Такі особи можуть бути залучені лише до строкової служби (яка нині не здійснюється) або вступити до війська добровільно.

Кого можуть мобілізувати до 25 років?

До мобілізації можуть залучати осіб молодших за 25 років, якщо вони раніше проходили військово-лікарську комісію, були визнані «обмежено придатними» та зараховані до запасу. У такому разі ці особи мають статус військовозобов’язаних.

Що змінилося після скасування статусу «обмежено придатний»?

Після змін усі ці особи повинні пройти повторну ВЛК і отримати новий висновок: придатний, придатний до служби в частинах забезпечення або непридатний.

Коли можуть мобілізувати?

Людину можуть мобілізувати, якщо вона є військовозобов’язаною і за результатами ВЛК визнана придатною або такою, що може служити в підрозділах забезпечення.

Законопроєкт про заборону мобілізації до 25 років

Законопроєкт №11379-д, ухвалений парламентом ще 9 жовтня 2024 року, передбачає заборону мобілізації до 25 років для окремих категорій. Втім станом на 2026 рік документ не підписав президент України Володимир Зеленський, тож закон не набув чинності і не застосовується.

Що це означає?

Якщо людині ще немає 25 років, але вона перебуває на обліку як військовозобов’язана, її можуть мобілізувати за відсутності відстрочки чи бронювання та за умови придатності за висновком ВЛК.

Що варто перевірити?

Родині слід:

з’ясувати статус особи (призовник чи військовозобов’язаний),

наявність і результати ВЛК,

факт проходження повторної комісії після змін,

можливі підстави для відстрочки відповідно до законодавства.

Необхідні документи

Потрібно мати:

військово-обліковий документ,

висновок ВЛК,

документи для відстрочки (за наявності): довідки про навчання, підтвердження сімейних обставин і медичні довідки.

Куди звертатися у разі порушень?

У разі виникнення проблем або порушень можна звернутися до:

територіального чи обласного ТЦК та СП,

Міністерства оборони,

Уповноваженого Верховної Ради з прав людини,

суду з адміністративним позовом.

Нагадаємо, раніше юристи пояснили, що мобілізувати до 25 років можуть офіцерів запасу після військової кафедри, осіб із досвідом служби чи базової загальновійськової підготовки. Решта чоловіків 18 — 24 років вважаються призовниками, а не військовозобов’язаними, тому не підлягають обов’язковій мобілізації, але можуть долучитися до ЗСУ добровільно за контрактом.

