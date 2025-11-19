Мобілізувати всіх чоловіків із собаками: полковник пропонує нестандартне рішення проблем на фронті

Якубець пропонує відправити на фронт собак

В умовах дефіциту особового складу на фронті та застосування росіянами тактики малих груп і просочування, Україна повинна шукати нестандартні шляхи для посилення оборони. Одна з таких неординарних ідей — мобілізувати чоловіків, які мають службових собак, для використання їх як ефективних засобів спостереження.

Про це розповів полковник запасу, екскомандувач аеромобільних військ України Іван Якубець в ефірі LVIV MEDIA.

Собака-спостерігач: кращий, ніж піхотинець

Полковник Іван Якубець вважає, що проблему просочування ворожих груп, особливо через проміжки між оборонними позиціями, можна вирішити, залучивши сторожових псів та їхніх власників до оборонних дій.

«Треба мобілізувати всіх тих, у кого є службові собаки, всіх чоловіків, хлопців, хто має службових собак. І маючи оперативні групи, ні, вибачте, ячейки такі по два-три чоловіки з собакою, які будуть вести на широкому фронті спостережні дії. Собака буде виявляти ворога більш краще, ніж наші піхотинці», — заявив експерт.

За його словами, невеличкі групи військовослужбовців з собаками можуть ефективно виявляти ворога на широкій ділянці фронту. Своєчасне виявлення дозволить наносити вогневе ураження або переносити вогонь артилерії на ділянки, де зафіксовано прорив.

Нестандартна тактика проти «китайського варіанту»

Якубець підкреслив, що тактика просочування, яку використовує російська армія, є «чисто китайською тактикою», відпрацьованою ще під час конфлікту на острові Даманський у 1968 році. Вона полягає у проникненні невеликих груп у глибину оборони, які там об’єднуються і починають діяти в тилу.

Для боротьби з цим, крім залучення собак, полковник назвав й інші необхідні заходи:

Масштабне мінування позицій та стиків між підрозділами, використовуючи, зокрема, сигнальні міни.

Виправлення помилок у системі управління Збройних сил, а саме перехід від бригадної до корпусної системи.

Посилення мобілізації: керівництво держави має взяти управління мобілізацією «в свої руки», щоб наповнити Збройні сили людським ресурсом.

Він резюмував, що через брак особового складу в ротах — іноді 30-50% від необхідного складу — утримати фронт на кілометр неможливо, а проміжки між підрозділами стають місцем для проходження диверсійних груп. Тому використання сторожових псів є простим, але ефективним рішенням для посилення спостереження.

