"Мобілізуйте мого чоловіка, бо він – ухилянт": ТЦК показали свою роботу і відкрито розповіли про проблеми

У Тульчинському ТЦК на Вінниччині, куди приїхали журналісти, розповіли, що до 90% співробітників – ветерани бойових дій.

Журналісти "Громадського" поспостерігали за роботою працівників ТЦК, поспілкувалися з військовими, які зараз працюють у військкоматах і дізналися їхню думку щодо гучних скандалів під час мобілізації.

У Тульчинському ТЦК на Вінниччині, куди приїхали журналісти, розповіли, що до 90% співробітників – ветерани бойових дій.

Задували з балончики і намагалися збити автівкою

Учасники бойових дій, яких після поранень перевели працювати в тил роздавати повістки, відчули, що ставлення на адресу військових від цивільних змінюється. І тепер під час мобілізаційних заходів замість подяки за захист вони інколи чують у свій бік прокльони.

"Бувало, навіть машиною намагалися нас збити, наїхати", – зізнаються вони.

"Кажуть: "Чого ти повернувся, чого тебе там не вбили, що тепер тут повістки роздаєш?”. Я минулого року, коли був після шпиталю у відпустці, мене люди вітали, а тепер багато хто і не вітається", – каже співробітник ТЦК Дмитро.

"Три дні назад мене "задули" з балончика", – пригадує ТЦКвець Олександр, який воював ще в АТО, потім після початку повномасштабного вторгення добровольцем пішов на фронт, а тепер працює у військкоматі після серйозного поранення.

Один із працівників ТЦК відверто визнав, що інколи доведеться "возити в бусику": це тоді, коли людина отримала повістку і неодноразово відмовлялася прийти до військкомату. Але виключно з поліцією.

"Підступні" дружини

Інколи працівниками ТЦК жінки хочуть налякати своїх чоловіків, або "насолити" їм.

"Бувало, що телефонує жінка і каже, що в неї чоловік – ухилянт, чи можемо його мобілізувати. Але ми так не працюємо", – ділиться Катерина Губрій, військовослужбовиця Вінницького обласного ТЦК та СП.

Хто найбільше скандалить

Військкоми зауважують, що найбільше сперечаються під час мобілізаційних заходів чоловіки, у яких є законні підстави на відстрочку або бронювання. Так, мовляв, самостверджуються.

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"Чоловіків – валом! Чого до мого сина вчепилися? Депутатів у Києві хай мобілізують!" – емоційно каже чоловік пенсійного віку, стоячи на двох милицях у центрі. Він приїхав після дзвінка свого сина, якого зупинили на вулиці співробітники Тульчинського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Літній чоловік із лайкою пояснював, що справді є людиною з інвалідністю і його сина чіпати не можна.

Перевіривши в базі, вони зʼясували, що чоловік дійсно має бронь як опікун батька з інвалідністю, але перебуває в розшуку, бо не поновив військово-облікові документи.

"Нехай у Києві 450 депутатів своїх синів на війну відправлять, так як наші діти воюють", – кажуть журналістці колоритні бабусі на лавочці біля під'їзду.

Раніше ми писали, скількох людей розшукує столична поліція у Києві через неявку до ТЦК.

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