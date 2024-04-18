Мобілізують за борги: право на відстрочку може втратити ще одна категорія громадян

Право на відстрочку від мобілізації в Україні можуть втратити військовозобов'язані батьки трьох чи більше дітей віком до 18 років, які не сплачували аліменти понад три місяці.

Про це народна депутатка, членкиня парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз розповіла виданню LB.ua.

Зауважимо, що стаття 23 нового закону про мобілізацію передбачає відстрочку для військовозобов'язаних жінок і чоловіків, у яких "... на утриманні перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, за умови, що немає заборгованості зі сплати аліментів".

Фріз повідомила, що в уряді запропонували нардепам позбавити права на відстрочку деяких осіб, а саме – боржників "зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці". Таку пропозицію підтримали в оборонному комітеті парламенту.

Тож тепер втратити право на відстрочку від мобілізації можуть батьки трьох чи більше дітей, які понад три місяці не сплачували аліменти хоча б за одну дитину. Працівники ТЦК та СП отримають доступ до бази даних про заборгованість за несплату аліментів.

Фріз зауважила, що уряд ініціював цю норму з технічною помилкою в тексті, "тому комітет ухвалив її з урахуванням технічної правки (зі згадкою саме про аліменти). Щодо розрахунків, то ні Генеральний штаб, ні Міністерство оборони такої статистики не надавали. Проте ми всебічно довіряємо цій пропозиції".

Скільки в Україні боржників за несплату аліментів

В LB.ua також повідомили з посиланням на відповідь на запит від Міністерства юстиції, що станом на 1 березня на виконанні в органах Державної виконавчої служби перебувають 520,2 тис. документів про стягнення аліментів.

Заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко вказав, що наразі немає точної статистики батьків-боржників, які не сплатили аліменти за понад три місяці, і які мають трьох чи більше дітей. Проте, на думку посадовця, кількість людей, які можуть втратити відстрочку, може сягати не менш ніж 20 тис.

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Як працюватиме механізм

У Мін’юсті вказали, що після набуття чинності закону про мобілізацію військовозобов'язані батьки трьох чи більше дітей мають протягом 60 днів прийти до ТЦК. Зокрема, це стосується чоловіків та жінок, які мають фармацевтичну чи медичну освіту.

У ТЦК таким особам варто підтвердити факт про виховання трьох чи більше неповнолітніх дітей, а також факт відсутності боргів щодо аліментів (якщо хтось із батьків має сплачувати аліменти). Заборгованість за понад три місяці навіть щодо однієї дитини може стати причиною втрати права на відстрочку від мобілізації.

"Далі ТЦК буде ухвалювати рішення щодо права на відстрочку. Або ж ні. Батьки знову отримають її, якщо погасять заборгованість. В іншому разі можуть бути мобілізовані", – пояснили в міністерстві.

Нагадаємо, 17 квітня новий закон про мобілізацію був опублікований в офіційному парламентському виданні "Голос України". Це означає, що закон набуде чинності через місяць, а саме 18 травня.

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