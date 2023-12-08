Мобільні котельні від Кока-Кола зігріють понад 50 тис. українців

В українських громадах до початку опалювального сезону встановлено 37 мобільних котелень. Враховуючи гостру потребу, ще вісім замовлено додатково, незабаром вони надійдуть до громад. Закупівля обійшлась у понад 3,5 млн дол. Ця допомога забезпечить теплом понад 50 тисяч українців.

Допомога надійшла з боку компанії Кока-Кола спільно з Українським Червоним Хрестом.

«Ми пам’ятаємо минулу зиму та ті труднощі, з якими стикнулися українці під час припинення теплопостачання у низці українських міст. Кока-Кола закупила в українського виробника 37 котелень, які будуть обігрівати лікарні, школи, житлові будинки. Ми сформували замовлення на їхнє виготовлення заздалегідь і надзвичайно задоволені, що встигли поставити котельні у громади на початок опалювального сезону. Наразі очікуємо виконання ще одного замовлення на вісім мобільних котелень, що посилить стійкість територіальних громад цієї зими», - зазначив Андрій Бублик, директор із корпоративних зв’язків і сталого розвитку Кока-Кола Беверіджиз Україна.

Котельні працюють на природному газі українського видобутку, а також можуть переключатися на дизельне паливо у випадку перерв у постачанні газу.

Більшість котелень буде встановлено стаціонарно на заміну зруйнованим і зношеним, а у кількох містах, де теплогенерація працює на межі можливостей, їх використовують як запасні під час аварій. Наприклад, в селі Мироцьке Бучанської громади у Київській області такий мобільний обʼєкт здатен обігріти до 5 тисяч квадратних метрів. Зокрема, школу, три житлові будинки та адміністративні будівлі, а згодом опалюватиме приміщення амбулаторії та ще кілька об'єктів соціальної сфери.

В Умані чотири мобільні котельні виконують функцію постачання тепла у житлові будинки у разі аварійних відключень, а у Вознесенську обігріватимуть амбулаторію, дитячий садочок та ліцей.

«Отримання модульних котелень є важливим кроком у забезпеченні наших жителів надійним та ефективним джерелом тепла. Впровадження цього проєкту дозволить нам покращити якість та надійність теплопостачання для соціально важливих закладів та установ нашої громади. В умовах складних часів, коли наша країна зазнає збройної агресії з боку російської федерації, ця допомога особливо важлива», - коментує міський голова Вознесенська Євгеній Величко.

«Минулої зими Український Червоний Хрест забезпечував необхідним обладнанням об’єкти критичної інфраструктури, лікарні, прихистки та громади, аби люди мали тепло та світло. Підготовку до зимового періоду 2024 року ми почали ще весною, адже розуміємо наскільки важливою є допомога людям під час війни. Завдяки підтримці нашого багаторічного партнера – Системи компаній Кока-Кола в Україні, ми передаємо теплогенераційне обладнання у десятки громад для шкіл, садочків, лікарень та багатоповерхових житлових будинків, - повідомив Максим Доценко, генеральний директор Національного комітету Товариства Червоного Хреста України.

Від початку війни Компанія Кока-Кола, її партнери з розливу напоїв та Фундація Кока-Кола надали гуманітарну допомогу для України у розмірі 30 млн дол.